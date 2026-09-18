В Нижегородской области мужчина нанес племяннику ножевые ранения

В селе Великий Враг Шатковского округа Нижегородской области 59-летний мужчина ударил племянника ножом в грудь и живот. Об этом пишет ИА «Время Н» .

Случай произошел 4 июля в доме на улице Учительской. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил родственника ножом. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Теперь 59-летний злоумышленник обвиняется в покушении на убийство. Следственный комитет сообщил, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.