В Нижегородской области двоих местных жителей обвинили в покушении на убийство

В Сарове двоих мужчин обвиняют в покушении на убийство, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, 14 марта мужчины находились в магазине на улице Московской. Повод для конфликта был незначительным, однако, как считают следователи, обвиняемые действовали из хулиганских побуждений. Они избили посетителя, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылись.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Саров установили личности злоумышленников. Местные жители 1985 и 2000 годов рождения были задержаны и доставлены в следственные органы.

По факту покушения на убийство СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело.