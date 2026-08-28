В НИИ Джанелидзе спасли мотоциклистку после аварии с трамваем в Петербурге

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе успешно провели лечение 22-летней девушки, пострадавшей в ДТП с трамваем. Пресс-служба медицинского учреждения сообщила о ее выписке, пишет «Петроград» .

Врачи НИИ провели уникальную многоэтапную операцию по спасению 25-летней женщины, пострадавшей в результате тяжелейшего ДТП. Пациентка поступила в реанимацию в состоянии травматического шока с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких и множественными переломами таза, позвоночника и конечностей.

Наиболее серьезным повреждением стал разрыв плечевого сплетения, из-за которого правая рука пациентки оказалась полностью парализована — в подобных случаях это часто приводит к необходимости ампутации. Хирурги использовали современную тактику: они стабилизировали таз с помощью аппарата внешней фиксации и провели реконструкцию костей, применив малоинвазивные пластины и имплантаты. Это позволило снизить нагрузку на организм и ускорить начало реабилитации. Ключевым успехом стало сохранение кровоснабжения поврежденной конечности.

Спустя 35 дней после поступления пациентку выписали домой. Переломы успешно срастаются, однако впереди ее ждет длительный курс восстановления для возвращения функций нервов руки.