Водитель автомобиля Land Rover сбил ученика шестого класса на Русановской улице в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, авария произошла 17 ноября в 17:00 напротив дома № 19, корпус 1. Ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и находился без сопровождения взрослых.

Мальчика доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали водителя, сбившего двух девушек на тротуаре.