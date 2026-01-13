В некоторые дни в роддоме Новокузнецка умирали по трое новорожденных

До трех детей в сутки могло умирать в акушерском стационаре больницы имени Курбатова в Новокузнецке, по предварительным данным, из-за вспышки респираторной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В общей сложности за новогодние праздники погибли не менее девяти новорожденных. Сейчас в больнице работают представители прокуратуры, Следственного комитета, Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что контролируют процессуальную проверку, которую проводят следственные органы, и примут собственные меры в случае необходимости. Сама больница сейчас закрыта на карантин.