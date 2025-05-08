В Нагатинском Затоне из-за подозрительного авто полностью перекрыли часть улиц

В Нагатинском Затоне полностью перекрыли сквозной проезд от дома № 13 от Корабельной до Коломенской улицы — на ней также ввели частичные перекрытия. На месте прибыли саперы, Росгвардия и ОМОН, сообщили местные Telegram-каналы.

О проведении оперативных мероприятий, в частности, пишет MNS.

«По нашим данным, на Корабельной улице работает большое количество силовиков и саперов. Предварительно, одна из машин может представлять опасность», — указал источник канала.

По его словам, за оцепление никого не пускают. Жителям рекомендовали не подходить к окнам. Чуть позже собеседник MNS уточнил, что речь идет о черном BMW, припаркованном у одного из домов на Корабельной улице.

«Знакомого в ТЦ „Океан“ загнали, пока не выпускают. Оцепление серьезное», — поделился с 360.ru один из очевидцев происходящего.

Официальных комментариев пока не поступало. 360.ru обратился за информацией в полицию и Росгвардию. Все обстоятельства происшествия уточняются.