В Мытищах загорелся склад

В подмосковных Мытищах начался пожар, местные жители утверждают, что горит склад. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Металлическое строение на огороженной забором территории в районе станции «Перловская» охвачено пламенем, крыши уже нет. На место прибыли пожарные, они заливают огонь из брандспойта.

Вверх поднимается большой столб черного дыма. Он виден с Ярославского шоссе и МКАД в районе 88 километра.