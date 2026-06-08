В Мытищах загорелся склад

В подмосковных Мытищах начался пожар, местные жители утверждают, что горит склад. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru.

Металлическое строение на огороженной забором территории в районе станции «Перловская» охвачено пламенем, крыши уже нет. На место прибыли пожарные, они заливают огонь из брандспойта.

Вверх поднимается большой столб черного дыма. Он виден с Ярославского шоссе и МКАД в районе 88 километра.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области, горит неиспользуемое строение общей площадью 20х40 метров на улице 3-я Крестьянская. Угрозы распространения пожара нет. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники.

Причина возгорания неизвестна.

Двумя днями ранее в Московской области потушили два лесных пожара. Один из них произошел в одном километре от поселка Хорлово городского округа Воскресенск, а другой — в километре от деревни Шульгино Богородского городского округа.

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