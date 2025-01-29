В Мытищах задержали мужчину, грозившего поджечь банк

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Мытищах мужчину, угрожавшего поджечь банк. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Патруль получил сигнал тревоги из банка в Новомытищинском проезде. Прибыв на место, экипаж узнал, что несколько минут назад в помещение зашел мужчина и, подойдя к одному из кассовых окон, стал угрожать поджогом. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 43-летний приезжий из Волгограда. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Москве задержали пожилого мужчину родом из Крыма, который взломал банкомат и попытался украсть оттуда деньги, но был схвачен на месте преступления.