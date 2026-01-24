В Мурманской области восстановили электричество на всех котельных после аварии

Электроснабжение всех котельных полностью восстановили в Мурманской области после масштабного блэкаута. Об этом в своем оперативном отчете сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Поэтапное возвращение тепла в дома северян начнется в ближайшее время. При этом специалисты компании «Россети» в ходе обследования обнаружили обрушение пяти опор линий электропередачи.

Для восстановительных работ уже организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия. Энергетики также обеспечили подключение критически важных объектов водоснабжения и здравоохранения.

Работы по полному восстановлению электроснабжения потребителей продолжаются. Причины произошедшего будут установлены в ходе следствия.