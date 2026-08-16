В Москве у нарушителя ПДД конфисковали Infiniti

Московский суд конфисковал в пользу государства автомобиль Infiniti стоимостью свыше 1,9 миллиона рублей у севшего нетрезвым за руль 50-летнего нарушителя ПДД. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину раньше уже привлекали к ответственности за управление машиной в пьяном состоянии, но он вновь сел за руль. Инспектор ДПС остановил его на улице Академика Варги, от медицинского освидетельствования водитель отказался.

Суд также лишил мужчину водительского удостоверения на два года и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Судебные приставы в Московской области с начала 2026 года передали на нужды специальной операции 16 конфискованных автомобилей. В Главном управлении региональной безопасности отмечали, что изъятие имущества — это одна из мер, которые применяют в том числе к должникам.