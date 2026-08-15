В Мексике рыбак провел 15 дней в затопленной пещере и выжил без еды и воды

В Мексике 31-летний рыбак Эрасто Крисанто Вальдеса провел 15 дней в заполненной водой карстовой воронке и остался в живых. Об этом сообщило издание Need To Know .

Мужчина пропал 23 июля, когда рыбачил со своим отцом в сеноте - это естественный карстовый провал, образовавшийся при обрушении свода известняковой пещеры, где протекали подземные воды.

Вальдеса сразу начали искать, но из-за глубины сенота и сложных условий на местности это оказалось непросто. Шесть дней спустя водолазы нашли гарпун мужчины на глубине около 65 метров.

Мужчину обнаружили 6 августа. Вальдес провел в затопленной пещере 15 дней на глубине более 100 метров. В воронке был воздушный карман. Один из спасателей назвал чудом, что мужчина вообще выжил.

Вальдеса вынесли на носилках на поверхность. Его госпитализировали с сильным обезвоживанием и недоеданием.

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