В Мексике 9 человек погибли в церкви из-за взрыва фейерверков

Не менее девяти человек человек погибли и 14 пострадали при взрыве пороха и фейерверков в мексиканском штате Мехико. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Milenio.

Вечером 5 сентября вечером в деревне Санта-Мария-Канчесде мощный взрыв привел к обрушению здания местной церкви. Люди оказались под завалами, по меньшей мере девять из них погибли.

Власти считают, что причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой. Фейерверки предназначались для праздничных салютов.

Накануне в одной из гостиниц Стамбула вспыхнул пожар. В шестиэтажном здании пострадали 12 человек. Семерых постояльцев спасатели эвакуировали с верхних этажей с помощью лестниц.