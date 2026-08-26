В Мегионе житель выстрелил в потолок из-за шумных соседей

В городе Мегион произошел инцидент со стрельбой. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья в потолок на лестничной площадке из-за громких звуков из соседней квартиры, сообщает Ura.ru пресс-служба УМВД ХМАО.

По предварительным данным, житель Мегиона не обратился в органы правопорядка, а применил оружие, нарушив общественный порядок. После случившегося он добровольно отдал полицейским двуствольное ружье.

Задержанного подозревают в хулиганстве, на него завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее мегионец уже был судим. Сейчас силовики устанавливают, откуда у мужчины появилось оружие.