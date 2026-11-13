В Марий Эл арестовали мужчину, ранившего знакомого ножом

В поселке Суслонгер Звениговского района Марий Эл 35-летнего местного жителя заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство. Об этом ИА МариМедиа сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Республике Марий Эл.

По версии следствия, вечером 11 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на 42-летнего знакомого в частном доме. Потерпевший получил два проникающих ранения в грудь. Обвиняемый скрылся с места происшествия, полагая, что раненый умрет. Мужчину удалось спасти.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.