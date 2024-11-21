В Магнитогорске 71-летняя женщина лишилась ног, попав под трамвай на пешеходном переходе

Водитель трамвая не заметила, что сбила пешехода, и уехала с места ДТП в Магнитогорске. Происшествие случилось на проспекте Карла Маркса. Пострадавшая попала в реанимацию с тяжелыми травмами, передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции города.

По данным полиции, 71-летняя женщина пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент водитель трамвая маршрута № 1 совершала поворот и не заметила горожанку.

В результате пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации очевидцев колеса транспортного средства отрезали пешеходу ноги. Стражи порядка в течение часа обнаружили шофера трамвая. Сейчас 46-летнюю женщину допрашивают для выяснения всех обстоятельств аварии.