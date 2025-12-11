В Магадане взорвались освежители воздуха, пострадали две женщины

Баллоны с освежителем воздуха взорвались на четвертом этаже шестиэтажки в Магадане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Причиной ЧП стало возгорание из-за неосторожного курения или неисправности электрохозяйства, в результате чего в ванной разгерметизировались аэрозольные баллоны.

«Соседи проснулись из-за шума и криков о помощи. Обеспокоенные жильцы смогли открыть дверь квартиры, из задымленного помещения выбежала женщина», — отметили в пресс-службе.

Спасатели потушили огонь на площади 15 квадратных метров. В результате пожара пострадали две женщины, обеих госпитализировали. Одна из них получила ожоги рук, когда пыталась потушить огонь.

В ведомстве призвали хранить баллончики в закрытых шкафах вдали от источников тепла и избегать распыления вблизи огня.

Ранее в одной из квартир московской многоэтажки выбило окна из-за взорвавшейся отравы для тараканов. Баллон разгерметизировался в ванной.