В Ломоносовском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после ДТП

В Ломоносовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором серьезно пострадал десятилетний мальчик. Об этом пишет Neva.Today .

Во вторник, 10 ноября, около 18:00 на 2-м километре автодороги «Подъезд к Красносельскому району» 65-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил ученика 4-го класса. Ребенок в этот момент пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии четвероклассник был доставлен в больницу с множественными травмами. По факту случившегося 12 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.