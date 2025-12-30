В Ленобласти задержали водителя без прав, сбившего женщину с детьми

В Кудрово задержали водителя без прав, который сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила Neva.Today .

Инцидент произошел 26 декабря во дворе дома №14 на Пражской улице. По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, пешеходы появились на проезжей части из-за припаркованной машины. В результате ДТП 57-летнюю женщину госпитализировали, а двум детям оказали медпомощь на месте.

Подозреваемого задержали 29 декабря. Им оказался 33-летний житель Всеволожского района, лишенный водительских прав. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ, а также составили административные протоколы по частям 2 статей 12.7 и 12.27 КоАП РФ.