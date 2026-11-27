В Тосненском районе Ленинградской области водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, пишет Piter.TV .

Сообщение об аварии около поселка Бабино поступило в ведомство утром. На место направили дежурную смену поисково-спасательного отряда Тосно. До ее прибытия пострадавшего деблокировали пожарные, затем провели отключение АКБ.

Автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах в гололед: снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров.