В Ленобласти трое детей попали в больницу после опрокидывания машины в кювет

Автомобиль Mitsubishi Outlander съехал с проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся в Выборгском районе Ленинградской области. Авария произошла на 59-м километре дороги Молодежное — Верхнее Черкасово, пишет Neva.Today со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации полицейских, машиной управляла 31-летняя женщина. В салоне также находились ее дети в возрасте двух, пяти и восьми лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате дорожного происшествия мальчики получили различные повреждения головы и гематомы на лице. Их доставили в больницу, врачи оценили состояние маленьких пациентов как средней степени тяжести