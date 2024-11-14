В Ленобласти трое детей попали в больницу после опрокидывания машины в кювет

Автомобиль Mitsubishi Outlander съехал с проезжей части, врезался в дерево и опрокинулся в Выборгском районе Ленинградской области. Авария произошла на 59-м километре дороги Молодежное — Верхнее Черкасово, пишет Neva.Today со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации полицейских, машиной управляла 31-летняя женщина. В салоне также находились ее дети в возрасте двух, пяти и восьми лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности.
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