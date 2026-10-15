В Ленобласти суд вынес приговор водителю грузовика, устроившему смертельное ДТП с автобусом

В Кингисеппском районе Ленинградской области суд вынес приговор водителю грузовика, устроившему смертельное ДТП с рейсовым автобусом на трассе А-180 «Нарва». Об этом пишет Neva.Today .

По версии следствия, 2 февраля 2025 года на 134-м километре дороги водитель снегоуборочной техники выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 22 человека. В результате аварии погибли три пассажира. Водитель общественного транспорта и один из пассажиров получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновника к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.

Помимо этого, он обязан выплатить компенсации: 2 млн рублей дочери погибших в счет морального вреда и 291 221 рубль на погребение, 1,2 млн рублей пострадавшему пассажиру и 800 тысяч рублей водителю автобуса.