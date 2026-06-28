В Ленобласти спасатели эвакуировали людей из горящего дома

В городе Подпорожье Ленинградской области произошел пожар в частном доме. Спасатели вывели из здания трех человек, никто не пострадал, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около половины четвертого дня. На место оперативно выехал личный состав 139-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас», сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что мансарда горит по всей площади. Внутри здания были обнаружены три человека: две женщины, одна из которых пожилая, и мужчина. Спасатели оперативно вывели их из дома.

В МЧС напомнили о важности регулярного осмотра и обслуживания печного отопления и электропроводки. Кроме того, рекомендуется не оставлять топящиеся печи без присмотра и установить в доме автономные дымовые извещатели.