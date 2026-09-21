В Ленобласти полиция проводит проверку после ДТП с участием лося

В Приозерском районе Ленинградской области полиция проводит проверку после серьезного ДТП с участием дикого животного. Об этом пишет Neva.Today .

В ночь на 20 сентября на 69-м километре трассы «Ушково-Гравийное» 23-летняя водитель автомобиля Renault Megane попыталась объехать внезапно выбежавшего из леса лося.

Девушку за рулем занесло, иномарку выбросило в кювет, где она перевернулась. В результате аварии множественные травмы получил 16-летний пассажир машины. Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

За последний год девушка-водитель нарушала правила дорожного движения 31 раз, чаще всего попадаясь на превышении скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.