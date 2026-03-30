В Ленобласти полицейские остановили пьяного водителя после нескольких выстрелов

В селе Шум Кировского района Ленинградской области сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль Volkswagen Golf. Водитель, заметив полицейских, проигнорировал требования и попытался скрыться, увеличив скорость. Это создало угрозу для других участников дорожного движения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж ДПС начал преследование. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по автомобилю. Нарушителя остановили на проселочной дороге между селом Шум и поселком Назия.

За рулем находился 18-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения (0,663 мг/л). 21-летний пассажир иномарки получил ранение плеча и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Выяснилось, что автомобиль был угнан у 20-летнего владельца, который уже подал заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 («управление транспортным средством в состоянии опьянения»), ст. 12.25 («невыполнение требования о предоставлении транспортного средства») и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («отсутствие страхового полиса»).