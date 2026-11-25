Трагедия произошла во вторник, 24 ноября, около восьми часов вечера на 41-м километре перегона «Гатчина-Варшавская — Верево». Об этом пишет Neva.Today .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и области, 18-летний и 37-летний жители Псковской области шли рядом с приближавшимся составом.

Несмотря на звуковые сигналы машиниста и экстренное торможение, поезд задел мужчин по касательной. 18-летний молодой человек скончался на месте, его 37-летнего попутчика госпитализировали. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.