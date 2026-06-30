В Ленобласти лось стал причиной смертельной аварии с мотоциклистом

В Выборгском районе Ленинградской области произошло ДТП, в котором погибли мотоциклист и его пассажирка. Причиной аварии стало внезапное появление лося на дороге, написала Neva.Today .

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 29 июня на 29-м километре трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг». Мотоциклист, мужчина 49 лет, управлявший мотоциклом TRIUMPH ROCKET, не успел отреагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося. Столкновение оказалось фатальным: мотоциклист и его 36-летняя пассажирка погибли на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.