В Ленобласти из карьера подняли автомобиль с погибшим водителем

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В четверг, 9 октября, в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о том, что автомобиль ВАЗ под управлением мужчины съехал в карьер Фосфорит. Об этом сообщил «Бриф24».