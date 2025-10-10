В Ленобласти из карьера подняли автомобиль с погибшим водителем

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В четверг, 9 октября, в Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступила информация о том, что автомобиль ВАЗ под управлением мужчины съехал в карьер Фосфорит. Об этом сообщил «Бриф24».
По сообщению «Бриф24», дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга выехала на место происшествия. Спасатели использовали водолазное снаряжение и тяжелую технику, чтобы вытащить машину со дна карьера, написал телеканал «Санкт-Петербург».
Внутри автомобиля было обнаружено тело водителя, которое передали сотрудникам полиции.
