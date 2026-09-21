В Ленобласти эвакуировали людей из поликлиники во время пожара
В городе Тосно Ленинградской области произошел пожар в поликлинике на улице Боярова, сообщили в региональном ГУ МЧС. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Возгорание площадью 5 квадратных метров возникло на четвертом этаже — предварительно, из-за оборудования в одном из кабинетов.
Из здания эвакуировали 100 человек, включая десятерых детей. Пятерых людей огнеборцы спасли с помощью специальных устройств, никто не пострадал. На месте работали сотрудники 86-й, 87-й, 111-й и 127-й пожарных частей. Пожар ликвидирован, дознаватели устанавливают причины инцидента.