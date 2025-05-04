В Ленобласти девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры после нападения налетчиков

Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Накануне вечером в полицию Всеволожского района пришло сообщение о том, что в квартире одного из домов в Ленинградской области налетчики выломали входную дверь. Практически сразу поступили сведения о пожаре в этой квартире.

В помещении находилась 24-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. После пожара в квартире обнаружили тело 37-летнего мужчины, выходца из закавказской страны. Он приехал в Петербург на заработки.

«В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин», — сообщили в МВД.

Злоумышленники покинули квартиру, когда увидели дым.

Ранее в Иркутской области произошел пожар в частном доме. В помещении находились женщина с ребенком. Хозяйка выбралась на улицу через окно, младенец погиб.