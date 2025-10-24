В Ленинградской области за сутки случилось 41 ДТП

За 23 октября на территории Ленинградской области было зафиксировано 41 дорожно-транспортное происшествие. Об этом написала gazeta.spb.ru .

По информации пресс-службы ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пяти случаях аварии были с пострадавшими. В результате происшествий травмы получили пять человек.

В Санкт-Петербурге за этот же период произошло 297 дорожных инцидентов. Из них пять с пострадавшими, общее число раненых достигло семи человек, среди которых один ребенок.

22 октября 2025 года на дорогах Ленинградской области зарегистрировали 65 ДТП. Из них три с пострадавшими, травмы получили шесть человек, включая одного ребенка. В тот же день в Санкт-Петербурге произошло 276 ДТП, в семи из которых пострадало семь человек.