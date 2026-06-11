В Ленинградской области за сутки ликвидировали 10 пожаров
За прошедшие сутки на территории Ленинградской области подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона успешно ликвидировали 10 пожаров. Об этом сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в операциях по тушению принимали участие 84 человека личного состава и 21 единица специальной техники.
В ходе работ спасатели проводили мероприятия по минимизации возможного материального ущерба, а также оказывали необходимую помощь населению, пострадавшему от огня.
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