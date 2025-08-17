В Ленинградской области с начала года потерялись более 300 человек

Руководитель центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко заявил, что с начала года в лесах региона потерялся 301 человек. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Для сравнения: в прошлом году таких случаев было 432. Из тех, кто потерялся в этом году, шесть человек умерли, не дождавшись помощи, еще трое до сих пор числятся пропавшими без вести. Алексей Николенко дал петербуржцам несколько советов на случай похода в лес:

«Во-первых, тщательно изучить район будущей лесной прогулки. Во-вторых, сообщить о своих планах родным или друзьям. В-третьих, обязательно надевать в лес яркую одежду, брать с собой телефон с дополнительным аккумулятором, запас еды и воды, компас и спички. Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно брать с собой таблетки», — отметил представитель МЧС.

Если вы все же потерялись в лесу, не следует паниковать, нужно вызвать службу «112» и спокойно ждать ее прибытия.