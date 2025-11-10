В Лабытнанги арестовали мужчину по подозрению в убийстве

В городе Лабытнанги (ЯНАО) задержали местного жителя по подозрению в убийстве знакомой. Уголовное дело расследует следственный отдел города по статье 105 УК РФ, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.

По данным следствия, 29 октября 2025 года вечером после совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт. «Злоумышленник сначала избил, а затем задушил женщину. Потерпевшая скончалась на месте преступления», — рассказали в ведомстве.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования провели осмотр места происшествия, допросы и проверку показаний. Назначен комплекс судебных экспертиз, сбор доказательств продолжается.