В Кузнецке 18-летняя автомобилистка насмерть сбила пешехода
Вечером 9 ноября в городе Кузнецке под колесами машины погибла 59-летняя женщина. О смертельном ДТП сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в 21:00 на улице Стекловской. Согласно предварительной информации ведомства, 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Веста» совершила наезд на пешехода.
Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью — она скончалась прямо на месте аварии. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.