В Кузбассе женщина-пешеход умерла в больнице после того, как ее сбил грузовик

Большегруз переехал 52-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Прокопьевске. Пострадавшая от тяжелых травм скончалась в больнице через несколько часов после ДТП, сообщает «Сибинфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.
По информации полиции, 34-летний водитель грузовика остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов. Затем он продолжил путь, не заметив женщину, в результате сбил ее и переехал многотонным транспортом.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Шоферу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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