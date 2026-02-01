В Кузбассе молодой человек погиб в горящей машине

В поселке Верх-Чебула случилось происшествие, унесшее жизнь 23-летнего местного жителя. Мужчина погиб в салоне своего автомобиля ВАЗ-2115, сгорев заживо, написал сайт sibdepo.ru .

Около пяти-шести часов утра сосед, ставший свидетелем происшествия, вызвал пожарных и начал записывать происходящее на камеру. В своем видео он отметил, что хозяин машины «удивится от увиденного». При этом мужчина не знал, что владелец автомобиля находится внутри.

По сообщению МЧС Кузбасса, на место прибыли четыре пожарных и одна единица техники. К их приезду огонь охватил моторный отсек и салон автомобиля. После ликвидации возгорания на переднем пассажирском сидении было обнаружено тело погибшего.

Сейчас Следственный комитет Кузбасса проводит проверку по факту причинения смерти по неосторожности. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.