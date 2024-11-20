В Кузбассе менеджеру финансовой компании грозит до 10 лет колонии за кражу денег со счетов клиентов

Уголовное дело о мошенничестве возбудили против 39-летней сотрудницы кредитно-финансовой организации в Яшкинском округе Кемеровской области. Женщина обвиняется в похищении порядка 1,1 миллиона рублей со счетов клиентов, передает «Сибинфо» со ссылкой на региональную полицию.
По данным силовиков, обвиняемая, имея доступ к программному обеспечению, выбрала клиентов, которые редко пользовались своими счетами, а затем составила от их имени заявления о переводе денежных средств на карту своего знакомого.
От действий фигурантки пострадали пять человек. На текущий момент она выплатила потерпевшим более 360 тысяч рублей. Женщине грозит до 10 лет колонии.
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