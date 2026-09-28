В Курганской области загорелся 12-квартирный жилой дом

В рабочем поселке Варгаши Курганской области загорелся 12-квартирный жилой дом. Семь человек эвакуировались самостоятельно, еще одного мужчину спасли сотрудники МЧС. Об этом Ura.ru сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения. Огонь распространился на площади 3,25 квадратного метра. Возгорание ликвидировали четыре пожарных с привлечением двух единиц техники.

«Огонь распространился на площади 3,25 квадратного метра. Возгорание ликвидировали четыре пожарных с привлечением двух единиц техники. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении», — сообщили в ведомстве.