В Курганской области водитель BYD ночью насмерть сбил пешехода

В Шадринске ночью 24 июля под колесами автомобиля погиб 50-летний мужчина. По предварительным данным, он переходил дорогу в неустановленном месте, передает Ura.ru .

Смертельное ДТП произошло в Шадринске 24 июля в 02:50 на улице Автомобилистов. По данным Госавтоинспекции Курганской области, водитель автомобиля BYD 1996 года рождения сбил пешехода 1974 года рождения.

В ГАИ региона сообщили, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, хотя рядом был регулируемый пешеходный переход. На его одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.