В Курганской области в результате ДТП погиб пешеход

Вечером 8 сентября в Кетовском округе (Курганская область) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на паблик региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

«Девушка-водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, двигаясь со стороны Кургана в сторону Екатеринбурга, совершила наезд на мужчину, стоявшего на проезжей части. Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», — написали в ГАИ.

Предварительно уточняется, что мужчина был одет в темную одежду и не использовал световозвращающие элементы. Это могло затруднить его заметность для водителя в темное время суток.