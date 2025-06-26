В Курганской области в ДТП пострадала девушка-пассажир

В Курганской области на трассе Шадринск — Миасское произошла авария. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадала девушка. Об этом написал Ura.ru .

«Водитель 2000 года рождения, осуществлял движение на автомобиле Lada Priora со стороны города Челябинска в направлении города Шадринска. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Sсania с полуприцепом BARIVАL», — говорится в сообщении ГАИ.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. В ведомстве отмечают, что молодые водители часто попадают в аварии из-за переоценки своих возможностей, невнимательности и недостатка опыта.

В Госавтоинспекции призвали начинающих автомобилистов быть более осторожными и соблюдать правила дорожного движения.