В Курганской области в ДТП пострадала девушка-пассажир

В Курганской области на трассе Шадринск — Миасское произошла авария. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадала девушка. Об этом написал Ura.ru.
«Водитель 2000 года рождения, осуществлял движение на автомобиле Lada Priora со стороны города Челябинска в направлении города Шадринска. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Sсania с полуприцепом BARIVАL», — говорится в сообщении ГАИ.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося. В ведомстве отмечают, что молодые водители часто попадают в аварии из-за переоценки своих возможностей, невнимательности и недостатка опыта.
В Госавтоинспекции призвали начинающих автомобилистов быть более осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
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