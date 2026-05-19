В Курганской области погиб водитель автомобиля Lada Granta

В Сафакульевском округе Курганской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем Lada Granta, не справился с управлением из-за выбора небезопасной скорости и съехал с дороги. От полученных травм водитель скончался до приезда медицинских работников, сообщили в ГАИ.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. В Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, напоминая, что от осторожности каждого зависит жизнь и здоровье участников движения.