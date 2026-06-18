Курганец погиб в ДТП, пытаясь перейти дорогу перед фурой

В Макушинском округе Курганской области произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации от Госавтоинспекции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя рядом был пешеходный переход. Об этом написало URA.RU .

Авария случилась 18 июня около 10:00. Водитель большегрузного автомобиля 1971 года рождения наехал на мужчину 1957 года рождения. В результате полученных травм пешеход скончался в больнице.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство напоминает пешеходам, что переход дороги в неположенном месте может привести к серьезным последствиям. Водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения и убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.