В Курганской области на трассе столкнулись легковушка и грузовик

На трассе в Каргапольском округе Курганской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Scania с полуприцепом. В результате аварии пострадали два пассажира легкового автомобиля, в том числе десятилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла днем 13 июля на 290-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительным данным, 42-летний водитель Hyundai начал обгон грузовика. В это же время 58-летний водитель Scania, не убедившись в безопасности маневра, также стал выезжать на встречную полосу. Это и привело к столкновению.

Пострадавших — мальчика 2015 года рождения и девушку 2003 года рождения — доставили в медицинские учреждения. Оба были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции также напомнили, что за первые шесть месяцев 2026 года в Курганской области произошло 17 ДТП с участием несовершеннолетних. Один ребенок погиб, еще 20 получили травмы. Инспекторы призвали водителей быть осторожнее при выполнении маневров, особенно если в автомобиле находятся дети.