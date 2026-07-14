В Курганской области гражданина Китая осудили за смертельное ДТП

В Курганской области Макушинский районный суд вынес приговор гражданину Китая, который был признан виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Р-254 «Иртыш». В аварии погибли три человека, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Трагедия случилась в феврале 2026 года на территории Макушинского округа. Водитель из КНР управлял грузовым автомобилем Shandui с полуприцепом и двигался в сторону Омска. Из-за превышения скорости полуприцеп занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Nissan Micra.

После столкновения с фурой легковой автомобиль выбросило на встречную полосу, где он попал в еще одну аварию — столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель и двое пассажиров Nissan Micra погибли на месте.