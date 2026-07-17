В Кургане водитель LADA сбил велосипедиста насмерть и отказался от медосвидетельствования

Фото: Кадры с места столкновения четырех автобусов и грузовика на Новорижском шоссе в Московской области / Медиасток.рф

В Кургане произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Водитель автомобиля LADA сбил мужчину, после чего отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом Ura.ru сообщила Госавтоинспекция Курганской области.

Авария случилась в 22:50 в районе дома №28 на улице Крестьянской. По данным ведомства, водитель 1979 года рождения сбил велосипедиста 1993 года рождения, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.