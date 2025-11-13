В Кургане водитель иномарки сбил пешехода на улице Дзержинского

В Кургане произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел на улице Дзержинского. Об этом Ura.ru сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, в 7:15 водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Opel, наехал на пешехода 1966 года рождения. Пострадавший переходил дорогу в неустановленном для перехода месте. «В районе дома №2 „А“ произошло ДТП», — подчеркнули в ГАИ. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

Пешеход также был привлечен к административной ответственности. Госавтоинспекция призывает пеших участников дорожного движения быть особенно внимательными в осенне-зимний период из-за увеличения тормозного пути автомобилей на скользкой дороге.