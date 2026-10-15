В Кургане при столкновении Lexus и Hyundai пострадали четыре человека

В Кургане на улице Красина столкнулись автомобили Lexus и Hyundai Creta, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария произошла 14 октября около 18:10 на регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Горького.

«Водитель автомобиля Lexus при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai Creta», — уточнили в пресс-службе ГИБДД. После удара Lexus отбросило на женщину, которая находилась на тротуаре.

Телесные повреждения получили четыре человека. Водителю Lexus назначено амбулаторное лечение, водитель Hyundai Creta и пешеход госпитализированы, пассажирке Hyundai Creta (девушке 2007 года рождения) также назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.