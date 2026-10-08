В Кургане осудили мужчину за смертельное избиение в подъезде

В Кургане суд вынес приговор 30-летнему мужчине, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба Курганского СК.

Преступление произошло 22 марта 2026 года в подъезде многоквартирного дома на улице Космонавтов. Следствие установило, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему несколько ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался.

«Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба суда.