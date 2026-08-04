В Кургане осудили мужчин за избиение инвалида после ДТП

В Кургане суд вынес приговор двум мужчинам, которые напали на человека и повредили его автомобиль. Инцидент произошел в декабре 2025 года на улице Горяева, неподалеку от Чеховского моста, написало Ura.ru .

Один из мужчин признан виновным в групповом хулиганстве и умышленной порче имущества и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его соучастник получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима за групповое хулиганство. Также обоим запрещено управлять транспортными средствами.

Хулиганы выплатят компенсацию потерпевшему. Приговор пока не вступил в законную силу.